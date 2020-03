Coronavirus: Slovacchia, premier Pellegrini pronto a dichiarare stato di emergenza

- Il governo slovacco è pronto ad annunciare lo stato di emergenza nel prossimo futuro al fine di consentire alle autorità statali di ricevere gli aiuti finanziari necessari per combattere la diffusione dell'epidemia di coronavirus nel paese. Lo ha affermato oggi il primo ministro slovacco Peter Pellegrini. "Lo stato di emergenza è uno degli strumenti necessari in questa situazione. Ad esempio, ciò consentirà (al governo) di obbligare una società che ha cinque dispositivi di ventilazione polmonare nel suo magazzino a venderli allo Stato anziché a clienti privati. Ma dichiarare uno stato di emergenza non significa in alcun modo limitare la libera circolazione delle persone", ha detto Pellegrini parlando alla stampa al termine di una riunione di gabinetto, aggiungendo che la situazione epidemiologica nel paese potrebbe peggiorare. Soltanto nella giornata di oggi in Slovacchia si sono contati tre nuovi casi di coronavirus, portando a 10 il numero totale dei casi confermati. (Res)