Coronavirus: Arabia Saudita chiude teatri e cinema fino a nuovo avviso

- L'Arabia Saudita ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i teatri e cinema fino a nuovo avviso nell'ambito delle misure precauzionali contro l'epidemia di coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Spa”. L'Arabia Saudita ha adottato diverse misure nella Grande Moschea della Mecca, erigendo una barriera intorno alla santa Kaaba per proteggerla dai fedeli e sospendendo temporaneamente l'ingresso per i pellegrini che intraprendono il pellegrinaggio islamico dell’Umrah. Il regno ha anche bloccato i viaggi all'estero nel paese da diversi paesi e ieri ha dato ai suoi cittadini 72 ore do tempo per tornare dagli Emirati Arabi Uniti e dal Bahrein. Finora in Arabia Saudita sono stati registrati 21 casi di coronavirus, dopo tamponi effettuati su 3.500 persone. Tuttavia le autorità temono un aumento dei casi nei prossimi giorni.(Res)