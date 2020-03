Coronavirus: nel Lazio 6 morti ma nessuno provocato direttamente dal Covid-19

- Ad oggi sono sei le persone decedute, tra coloro che hanno contratto il coronavirus nel Lazio. Tutte pur essendo affette da Covid-19, non sono morte direttamente a causa del virus. Si tratta di persone adulte, in età molto avanzata o affette da patologie pre-esistenti. Per uno di loro, un uomo di 81 anni originario del Molise, l’autopsia ha confermato che il decesso è attribuibile prevalentemente a un infarto, come precisato anche in una nota dell'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Per quanto riguarda gli altri: il 5 marzo all'ospedale San Giovanni è morta una donna di 87 anni che era cardiopatica, il 7 marzo all'ospedale di Formia è deceduta invece un'anziana di 80 anni già affetta da pluripatologie pre-esistenti. Anche l'uomo di 75 anni deceduto a Cassino l'8 marzo era affetto da cardiopatia ipertensiva e aritmia extrasistolica. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono un 83enne, morto all'ospedale Goretti e arrivato dalla Rsa di Cassino e oggi, a Latina, una donna di 82 anni che aveva un grave scompenso cardiaco e un'insufficienza renale: è la donna di Formia per la quale è stato richiesto l'esame autoptico.(Rer)