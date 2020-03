Coronavirus: da Italia viva a Fd'I parte l'appello, riaprire l'ospedale Forlanini

Una larga fetta della politica chiede di riaprire l'ex Forlanini, l'ospedale dismesso a due passi dall'ospedale San Camillo e dall'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Da Italia viva il Forlanini viene adottato come "buon esempio" per spiegare l'utilità di istituire la figura di "supercommissario all'emergenza coronavirus". In una nota i deputati di Iv Roberto Giachetti, Luciano Nobili e Michele Anzaldi affermano: "Per rafforzare subito e senza eccessivo dispendio di risorse il sistema sanitario contro il contagio da Coronavirus a Roma c'è una possibilità importante: riaprire subito l'ex ospedale Forlanini. Verrà fatto? Sarà possibile superare gli ostacoli burocratici? Ecco perché serve un commissario straordinario all'emergenza, a maggior ragione dopo la dichiarazione di pandemia fatta dall'Oms". Secondo gli esponenti del partito di Matteo Renzi "Se ci fosse un super commissario, potrebbe da subito disporre la riapertura della struttura, una delle più grandi del nostro Paese, che si trova accanto allo Spallanzani e potrebbe garantire tutte le postazioni di terapia intensiva necessarie per un eventuale propagarsi del contagio non solo nel Lazio ma anche nelle regioni vicine. Un super commissario potrebbe bypassare le procedure ordinarie e allestire subito la struttura". I tre deputati hanno anche caricato una petizione su Change.org. "In poche ore - dicono - abbiamo raccolto 30mila firme.