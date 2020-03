Coronavirus: da Italia viva a Fd'I parte l'appello, riaprire l'ospedale Forlanini (2)

- Pur senza parlare di "super-commissario", anche da Fratelli d'Italia arriva la richiesta di riaprire l'ospedale Carlo Forlanini e anche un secondo complesso, l'ex ospedale San Giacomo. "Non c'è tempo da perdere - dice il consigliere regionale Giancarlo Righini - bisogna riaprire gli ospedali Forlanini e S. Giacomo dove si possono allestire altri reparti di terapia intensiva per fronteggiare un possibile dei contagi. Il Governatore Zingaretti e l'Assessore D'Amato pongano rimedio al grave errore fatto con la chiusura dei due storici nosocomi romani, che devono essere riattivati al più presto, per garantire maggiori possibilità di guarigione ai pazienti più gravi e ridistribuire l'ingente mole di lavoro di medici e sanitari". (Rer)