Roma: Campidoglio, a partire da domani ufficio denunce morte trasferito in via Petroselli 50

- Il Campidoglio ha già comunicato ieri che gli uffici anagrafici di Roma Capitale saranno aperti solo per offire servizi incomprimibili come i certificati di nascita e di morte. Per ragioni tecniche, da domani 12 marzo 2020, l'ufficio denunce di morte del dipartimento Servizi delegati, ubicato in via del Verano 80, sarà trasferito presso la sede dipartimentale di via Petroselli 50. Gli orari di apertura al pubblico non subiranno alcuna variazione. (Com)