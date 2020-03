Difesa: Guerini, Italia non parteciperà a esercitazione Defender 2020 (2)

- La partecipazione nazionale era limitata esclusivamente ad alcuni assetti dell'esercito. In particolare, la pianificazione prevedeva l'impiego di un gruppo operativo della Brigata Folgore in Lettonia e un gruppo operativo della Brigata Garibaldi in Germania. "L'Italia è tra i principali contributori delle missioni Nato, Ue e Onu, e l'operato delle sue Forze armate è riconosciuto in tutto il mondo. La Nato - ha continuato Guerini - è il pilastro fondamentale, insieme all'Unione europea, per la nostra difesa e l'Italia continuerà a fornire il suo prezioso contributo nelle missioni internazionali per la stabilizzazione delle aree di crisi da dove provengono le minacce per la nostra sicurezza". (Com)