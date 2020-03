Coronavirus: Crimi, servono misure drastiche, da M5s pieno sostegno a Conte

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, in un post su Facebook, ribadisce la necessità di misure forti contro il Covid-19 e l'appoggio al premier Conte per ogni decione che verrà presa: "L'ho detto stamattina a Radio1 e lo ripeto: per far fronte all'emergenza coronavirus servono misure più drastiche, soprattutto nelle zone più esposte. Il Movimento cinque stelle sosterrà con convinzione il presidente Giuseppe Conte in ogni misura o intervento che deciderà di assumere, anche il più restrittivo, nel fine ultimo di contenere e ridurre la diffusione del contagio". Ma Crimi precisa anche che "per 'ogni misura' intendiamo anche quelle più drastiche, come la possibilità di sequestrare beni mobili e immobili. Le strutture ospedaliere delle zone maggiormente colpite sono al limite: è arrivato il momento che la sanità privata lombarda, che tanto ha avuto negli anni precedenti, si metta a totale disposizione dello Stato e dei cittadini. Già alcune realtà private hanno dato la loro disponibilità, e le ringrazio. Ma adesso - conclude - dobbiamo essere tutti uniti, non è il momento dei distinguo". (Rin)