Coronavirus: Fontana, su nostre proposte confidiamo in risposta positiva del governo

- Il governatore lombardo Attilio Fontana confida in una risposte positiva del governo sulle richieste avanzate dalla regione. Lo ha dichiarato poco fa in un messaggio su Facebook: “Moltissimi di voi, anche attraverso i social, mi chiedono notizie sulle proposte che ho inoltrato al governo per rendere ancora più stringenti le misure per il contenimento del coronavirus in Lombardia. Siamo in attesa di un riscontro da Roma e confidiamo in una risposta positiva. Intanto, ricordo a tutti, ancora una volta, di rispettare le regole che ormai ben conoscete”. (com)