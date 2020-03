Coronavirus: Intesa Sanpaolo, Bce prevede stime di crescita sotto l'1 per cento nel 2020

- La pandemia di coronavirus (Covid-19) obbligherà la Banca centrale europea (Bce) a ridurre significativamente le stime di crescita del 2020, che scenderanno sotto l’1 per cento anche senza incorporare scenari particolarmente negativi di impatto dell’epidemia, mentre quelle del 2021 potrebbero restare invariate. È quanto rileva un report della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo in vista della riunione del Consiglio direttivo della Bce di domani,12 marzo. Secondo il report, l’istituto di Francoforte proporrà un’interpretazione dello shock come un fenomeno transitorio, con effetti di medio termine incerti. La Bce dovrebbe anche valutare l’impatto netto sui prezzi come prevalentemente disinflazionistico, in particolare nel 2020, e le previsioni di inflazione dovrebbero essere limate. "Dal Covid-19 si attendono effetti pesanti e transitori sull’attività economica legati alle misure di contenimento, che però potrebbero diventare persistenti se portassero alla chiusura di imprese per crisi di liquidità", si legge nel documento. "Un problema che non può essere affrontato con la politica monetaria, ma richiede soprattutto misure fiscali. Diversi stati europei si stanno muovendo in tale direzione", prosegue il report. (segue) (Res)