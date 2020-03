Coronavirus: Intesa Sanpaolo, Bce prevede stime di crescita sotto l'1 per cento nel 2020 (2)

- Secondo gli esperti, l’intervento di politica economica deve tendere ad alleviare la pressione sulla liquidità delle aziende colpite fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. Ciò, secondo gli economisti di Intesa Sanpaolo, può avvenire in due modi: lo Stato può intervenire con la sospensione dei pagamenti di imposte e contributi sociali e con l’estensione degli ammortizzatori sociali per ridurre le ricadute su redditi e consumi, come sta già avvenendo nel primo paese europeo colpito, l’Italia; vanno considerate misure che favoriscano l’accesso al credito delle imprese in temporanea difficoltà e in questo ambito c’è qualcosa che anche la Bce potrebbe fare per arrestare lo stato di turbolenza dei mercati. Secondo lo studio, il panico che ha travolto i mercati nelle ultime settimane imporrà l’adozione di misure espansive di politica monetaria. "Probabilmente l’arma più potente a disposizione della Bce resta quella di un aumento significativo degli acquisti nell’ambito del programma App. La misura avrebbe il merito di contrastare direttamente il peggioramento delle condizioni di accesso al mercato di emittenti sovrani e imprese. L’aumento del volume mensile degli acquisti netti, che dovrebbe essere almeno di 20 miliardi di euro per essere notato, potrebbe essere accompagnato anche da un allentamento dei criteri di ammissibilità dei titoli, allargando il programma a emissioni high-yield". (segue) (Res)