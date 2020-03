Coronavirus: Catalfo, ammortizzatori sociali anche per dipendenti enti no profit

- Il ministro per il Lavoro, Nunzia Catalfo, ricorda che il coronavirus "ci sta costringendo a fare dei sacrifici e cambiare le nostre abitudini" e su Facebook aggiunge: "Quello che voglio dirvi è che il governo sta lavorando in modo costante e costruttivo per permettere al nostro Paese di superare questo momento. I 25 miliardi di euro stanziati per fronteggiare l’emergenza sono una somma rilevante, grazie alla quale tuteleremo tutti i lavoratori, le imprese e le famiglie. Proprio in questa direzione vanno le misure che sto elaborando, dagli ammortizzatori sociali ai congedi parentali e voucher babysitter per chi ha figli, e che entreranno nel prossimo Decreto legge che sarà all’esame del Cdm". (segue) (Rin)