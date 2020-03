Coronavirus: Catalfo, ammortizzatori sociali anche per dipendenti enti no profit (2)

- La responsabile del Lavoro poi informa: "Nel pomeriggio inoltre ho avuto una video-conferenza con il Forum del Terzo Settore, un pilastro importante per l’Italia. Come ho spiegato agli esponenti del Forum, anche a tutti i lavoratori dipendenti degli enti attivi del no profit saranno garantiti gli ammortizzatori sociali. È poi mia intenzione - assicura - lavorare insieme al ministero dell’Economia affinché vi sia una proroga dei termini e degli adempimenti amministrativi e tributari degli enti stessi, oltreché la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali". Catalfo quindi promette: "Non lasceremo nessuno indietro. Con unità e senso di responsabilità ce la faremo". (Rin)