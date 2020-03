Coronavirus: Brasile, sale a 37 numero di contagi nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37 i casi confermati di coronavirus in Brasile, tre in più di ieri. È quanto emerso dall'ultimo bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute brasiliano, secondo cui cinque di questi pazienti sono ricoverati in ospedali altri, asintomatici o con sintomi lievi, si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni. Dei 37 casi, 30 sono "importati", relativi cioè a pazienti che hanno contratto all'estero il virus prima di rientrare il Brasile. In sette casi, invece, il contagio si è registrato in Brasile. La maggior parte dei casi sono stati registrati nello stato di San Paolo (19). Gli altri a Rio de Janeiro (10), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2) Espirito Santo (1), Minas Gerais (1), Alagoas (1) e Distretto federale (1). Il Brasile monitora 876 casi sospetti (ieri erano 893) e ha scartato 780 presunti caso di contagio (ieri erano 880). (segue) (Brb)