Coronavirus: Brasile, sale a 37 numero di contagi nel paese (2)

- Il ministro della Salute, Luiz Henrique Mandetta, ha affermato che la dichiarazione di pandemia da parte dell'Organizzazione mondiale della salute (Oms) per il Covid-19 per il Brasile non cambia nulla. Tutti i pazienti con sintomi che arrivano da altri continenti saranno considerati "casi sospetti". "Per noi chiunque arrivi in Brasile in questo momento, con febbre, tosse, influenza, ha già una connessione per poter dire che si tratta che è un caso sospetto", ha detto a margine della conferenza stampa tenuta oggi a Brasilia. Ieri il ministero della Salute aveva annunciato lo stanziamento di 1 miliardo di real (200 milioni di euro) ai comuni aderenti al programma Health 2.0, per adottare misure straordinarie in base all'evoluzione del virus nel paese, sottolineando che la preoccupazione principale in questo momento riguarda la grande necessità di posti letto dell'Unità di terapia intensiva, per consentire loro di accelerare il trattamento del Covid-19. (segue) (Brb)