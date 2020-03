Coronavirus: Gregori (Pd), bene fondi stanziati da governo, ora piano per rilancio Pmi

- "Il governo risponde con forza alla crisi che sta colpendo il nostro Paese: 25 miliardi per aiutare i settori in difficoltà, sostegno necessario per le imprese che soffrono e per i lavoratori a rischio disoccupazione". Lo afferma Augusto Gregori responsabile industria, commercio artigianato e turismo del Pd Lazio. "Bene i fondi stanziati, adesso servono piani di rilancio chiari ed efficaci per affrontare la crisi ma anche a ripartire al meglio. Possiamo superare il presente e progettare il futuro - continua Gregori-. Gli interventi primari devono prevedere un piano speciale per rilancio del turismo con incentivi ai trasporti e agli operatori del settore". Sul lungo periodo gli aiuti non bastano quindi "è necessaria una campagna di comunicazione su larga scala orientata verso gli altri Paesi perché il turismo riparte se torniamo a essere uno dei poli più attrattivi del mondo". Secondo Gregori bisogna sostenere "le Pmi, le più colpite da questa emergenza. Per prima cosa è necessaria la sospensione temporanea della tassazione e, per ripartire al meglio, dobbiamo facilitare un percorso di digitalizzazione e prevedere incentivi per l'export. Ed è proprio guardando al futuro che dobbiamo includere in questi piani di rilancio una forte presenza del digitale e lo sviluppo più capillare dell'economia verde. Per questo - conclude Gregori - dobbiamo continuare a lavorare ancora con più forza e proporre nuovi e più investimenti per industria 4.0 e per il Green new deal, settori strategici che ci aiuteranno a uscire dalla crisi di oggi e a lavorare per l'economia di domani". (Com)