Coronavirus: comandante esercito Usa in Europa Cavoli in quarantena (2)

- Alla riunione all'Usareur, peraltro, erano presenti anche ufficiali dell'Esercito italiano, tra cui il capo di Stato maggiore dell'arma, generale Salvatore Farina, successivamente risultato positivo ai test diagnostici per il coronavirus. In una fotografia scattata durante la conferenza, Cavoli è ritratto seduto accanto a un ufficiale italiano il cui volto non è riconoscibile. Il comandante dell'Usareur è tra i generali responsabili di Defender Europe 2020 e, ora che è in quarantena, ci si chiede se verranno apportate modifiche ai piani dell'esercitazione della Nato. Intanto, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha reso noto che l'Italia non prenderà parte alle manovre, poiché le Forze armate sono impegnate a collaborare alla gestione dell'emergenza coronavirus in Italia. (Geb)