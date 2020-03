Coronavirus: Comazzi (Fi), Sala accoglie proposte centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta in una nota l'ordinanza firmata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala sulle misure di sostegno economico per i cittadini: “Finalmente il sindaco Sala si è deciso ad accogliere le proposte che Forza Italia chiede da giorni: proroga del pagamento della Tari, esenzione del pagamento dei nidi per i mesi di chiusura straordinaria e sospensione di Area B e Area C. Dispiace che la decisione sia arrivata solo ora, ma come si dice in questi casi ‘meglio tardi che mai’”. “Al Comune - continua l’azzurro - chiediamo un maggiore presidio dei parchi per evitare pericolosi assembramenti e tolleranza nei confronti dei cittadini che da tempo ci segnalano continue sanzioni da parte degli ausiliari del traffico per le loro vetture parcheggiate. In una situazione difficile come quella che stiamo vivendo - conclude - occorre maggiore buonsenso e comprensione”. (com)