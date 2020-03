Coronavirus: varato piano straordinario igienico-sanitario sulle strade a Napoli

- "Il Comune di Napoli e la sua partecipata Asia Napoli, vista l'emergenza sanitaria provocata dall'epidemia da Covid-19, hanno predisposto una moltitudine di azioni preventive igienico-sanitarie necessarie per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e i cittadini, oltre a quanto raccomandato dall'autorità sanitaria". E' stato reso noto in un comunicato in cui è stata data notizia della programmazione di un "intenso piano di lavaggio e di igienizzazione delle strade del centro e della periferia della città, che partirà già da questa sera". L'intervento prevederà: "l'utilizzo di prodotti non nocivi per gli animali, con un'attività a multiplo automezzo ed attrezzatura: una lavastrade da 5 mc e 2 pick up con cannone dell'Asl Napoli 1 che per 8 ore al giorno per i prossimi 7 giorni laveranno e disinfetteranno le direttrici maggiormente interessate dai flussi pedonali della città". (segue) (Ren)