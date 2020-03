Coronavirus: varato piano straordinario igienico-sanitario sulle strade a Napoli (2)

- Ma non è tutto perché, come ha fatto sapere il Comune di Napoli: "In periferia, ci saranno inoltre 4 servizi al giorno di lavaggio ed igienizzazione a cura delle ditte di spazzamento meccanizzato con sistema Spray Wash e prodotti igienizzanti. Asia Napoli, sempre per garantire la sicurezza dei propri operatori, ha predisposto anche la sanificazione delle sedi di lavoro, l'igienizzazione delle cabine di ogni singolo automezzo, ed ha consegnato centinaia di mascherine e guanti in lattice ai lavoratori che operano con equipaggi di più persone in cabine di automezzi". Infine il calendario: "Il programma di igienizzazione delle strade, dopo una pausa di domenica 15 marzo, riprenderà da lunedì 16 con l'effettuazione degli interventi che riguarderanno le strade rimanenti". (Ren)