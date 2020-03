Coronavirus: Regione Lazio, fondo da 2 milioni per aiutare aziende a implementare smart working

- Un fondo da due milioni di euro per permettere alle aziende di implementare lo smart working per i loro dipendenti e affrontare l'emergenza coronavirus. È stato pubblicato oggi sul sito della Regione Lazio l’avviso pubblico ‘Piani aziendali di smart working – adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita Iva del Lazio’. "In questo modo - spiegano in una nota gli assessori regionali al Lavoro, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli - aiutiamo le attività economiche a proseguire la loro attività e permettiamo ai lavoratori di rimanere a casa, continuando a svolgere le loro mansioni e rispondendo alle proprie esigenze familiari". Con il progetto le aziende potranno accedere a servizi di consulenza e formazione finalizzati all'adozione di un piano di smart working e l’acquisto di strumenti tecnologici per l'attuazione del piano di smart working aziendale. Possono parteciparvi le imprese iscritte alla Camera di commercio oppure i soggetti in possesso di partita Iva. Il valore del contributo che potrà essere richiesto varia in relazione al numero totale di dipendenti e delle sedi operative e unità produttive localizzate sul territorio della Regione Lazio, fino a un massimo di 22.500 euro per le aziende con oltre 30 dipendenti. L’avviso è a sportello, le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:30 di domani 12 marzo 2020, fino ad esaurimento delle risorse, e i progetti possono essere presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem.(Com)