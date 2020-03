Coronavirus: Russia, compagnia aerea S7 sospende voli verso Italia, Francia e Germania

- La compagnia aerea russa S7 ha annunciato oggi la sospensione di tutti i collegamenti aerei con Italia, Spagna, Francia e Germania per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus. Lo si apprende da una nota della compagnia, in cui si aggiunge che saranno predisposti voli separati per il rientro in patria dei cittadini russi. “In linea con le disposizioni del ministero dei Trasporti, saranno sospesi tutti i collegamenti aerei con Italia, Francia, Spagna e Germania a partire da venerdì prossimo”, si legge nel documento.(Rum)