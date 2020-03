Coronavirus: Oms, Iran ha bisogno di attrezzature per far fronte all’epidemia

- L’Iran sta facendo del suo meglio per contrastare la diffusione dell’epidemia di coronavirus, ma ha bisogno di molte attrezzature. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “L’Iran è uno dei paesi più colpiti dall’epidemia di coronavirus. Sta facendo del suo meglio, ma ha bisogno di molte attrezzature. Stiamo cercando di mobilitare un maggiore sostegno per l'Iran", ha dichiarato Ghebreyesus. Finora l’Iran è il paese più colpito della regione del Medio Oriente con oltre 9 mila i casi di contagio e 63 nuove vittime registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 354 morti. Oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha invitato la popolazione a prendere sul serio la diffusione del coronavirus e a ridurre al minimo i viaggi urbani e interurbani, soprattutto in vista del Nowruz, il capodanno iraniano che si festeggerà il prossimo 20 marzo. Parlando oggi durante la sessione del gabinetto di governo, Rohani ha dichiarato che le autorità stanno facendo del loro meglio per ridurre al minimo gli impatti del coronavirus sulla vita delle persone sull’economia del paese. (segue) (Res)