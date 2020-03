Coronavirus: Oms, Iran ha bisogno di attrezzature per far fronte all’epidemia (2)

- Il presidente ha espresso il suo ringraziamento ai medici, alle Forze armate, ai Guardiani della rivoluzione e alle milizie Basij impegnate in queste settimane nel contrastare l’epidemia. “Le nostre forze armate hanno dichiarato di avere 10.000 letti pronti ovunque ci sia bisogno di un ospedale”, ha ricordato Rohani. "Esiste un onere molto pesante per il ministero dell'Industria, delle miniere e del commercio, per quanto riguarda la logistica e la fornitura di materiali, poiché hanno pesanti responsabilità nel mantenere le fabbriche, l'economia e il lavoro di produzione del paese”, ha osservato il presidente iraniano. “Stiamo attraversando un momento difficile, ma lasceremo questi giorni alle nostre spalle. I giorni difficili in cui l'inverno è freddo sarà seguito dalla primavera”, ha dichiarato Rohani. (Res)