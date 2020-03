Coronavirus: Gallera, in Lombardia 43 nuovi posti letto tra ieri e oggi in terapia intensiva

- Aumentano di altri 43 i posti letto di terapia intensiva in Regione Lombardia. Lo ha fatto sapere l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante la consueta diretta per fare il punto sull’emergenza. “A regime avevamo 724 posti destinati all’insieme dei bisogni, al netto dei posti oncologici e neurologici negli ospedali monospecialistici, a questi avevamo aggiunto altri 223 posti letto nelle prime due settimane e tra ieri e oggi altri 43”, ha detto Gallera. “Noi - ha assicurato - ogni giorno cerchiamo di aprire un numero di posti maggiori. Il nostro obiettivo è aprirne ancora altri 100/150, prima di qualche azione più massiccia che stiamo esplorando, come quella di creare un’area all’interno della Fiera o altrove, dove collocare un numero molto alto di posti letto in terapia intensiva. Stiamo lavorando con una grande collaborazione con la Protezione civile per recuperare respiratori, per mettere personale qualificato. Vediamo i tempi e i modi di questa grande realizzazione, che consentirebbe al nostro sistema di riuscire ad approcciarsi in maniera diversa, ma fino a che ci sarà bisogno noi continueremo a lottare per recuperare posti in ogni interstizio di ogni ospedale che abbia la possibilità di avere una bocchetta per l’ossigeno e di attaccare un respiratore”. “Oggi - ha poi aggiunto - è più facile recuperare posti letto in quelle aree in cui la presenza dei casi positivi è estremamente limitata. In alcuni presidi vi sono situazione di grande difficoltà, che portano a volte a scegliere quale persone ricoverare in quella terapia intensiva e quale trasferire in un altro presidio ospedaliero”. (Rem)