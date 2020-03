Coronavirus: l'Università Cattolica rinvia la scadenza della terza rata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università Cattolica di Milano comunica in una nota che "per alleviare le difficoltà che le famiglie italiane stanno affrontando in questi giorni a causa della crisi sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus COVID-19, l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha deciso di rinviare per tutti gli studenti iscritti la scadenza dell'ultima rata dei contributi universitari, prevista per il 30 aprile, al 30 giugno 2020".(com)