Coronavirus: Casini, chiudere tutto e subito, no mezze misure

- Il senatore Pier Ferdinando Casini afferma che oggi in Parlamento "c'è stata una prova di serietà e di unità" e su Facebook aggiunge: "Adesso il governo è chiamato alla prova più dura: chiudere subito tutto, salvo i servizi essenziali, con effetto immediato in tutta Italia. La guerra non si può combattere con mezze misure". (Rin)