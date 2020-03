Coronavirus: 827 morti in Italia, ma non si sa quanti a causa del Covid-19

- L'Italia, dopo la Cina, è il Paese che ha registrato più decessi di persone contagiate dal coronavirus. E' però sbagliato affermare che la totalità di questi individui sia effettivamente morta a causa del virus che da settimane ha cambiato anche la quotidianità dei cittadini, chiamati a modificare i propri comportamenti in ragione della necessità di contenere la diffusione dei contagi. C'è infatti una differenza sostanziale fra l'affermare che le 827 vittime accertate nel nostro Paese siano morte "a causa del coronavirus" o invece "con il coronavirus". Una piccola differenza semantica, ma in questo caso dirimente per accertare l'effettivo tasso di letalità del virus a cui oggi, in attesa delle controprove, sono attribuiti oltre 3 mila morti in tutto il mondo. Perché se è vero che il coronavirus può aver complicato il quadro clinico dei pazienti, altra cosa è determinare le effettive cause della morte. Ma su questo, ancora, dati certi non ce ne sono. (segue) (Rin)