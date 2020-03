Coronavirus: ordinanza del Campidoglio, vietato consumo nei negozi dopo le 18

- In vigore da oggi e fino al prossimo 3 aprile, l'ordinanza di limitazione degli orari del consumo sul posto nei laboratori e negli esercizi di vicinato del settore alimentare, che integra il Dpcm del 9 marzo 2020 recante nuove misure per arginare la diffusione del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Al fine di contenere l'emergenza anche evitando ogni possibile occasione di concentrazione di persone, l'ordinanza sindacale impone che nei laboratori come, ad esempio, pizzerie a taglio, gelaterie, pasticcerie, e negli esercizi di vicinato del settore alimentare, il consumo immediato sul posto sia consentito esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00. Sarà possibile per le dette categorie – dopo le 18.00 – proseguire l'attività di vendita mediante asporto e consegne a domicilio. Resta valido l'obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni necessarie per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale fra i clienti di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione.(Com)