Venezuela: Guaidò tenta di riportare l'opposizione di nuovo in piazza domani

- L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, ha proclamato per domani, giovedì, una nuva manifestazione di protesta contro il governo di Nicolas Maduro. Si tratta del secondo appuntamento indetto nel giro di pochi giorni: già martedì 10 l'opposizione era scesa in piazza per un corteo diretto alla sede dell'Assemblea nazionale, interrotto però anzitempo. Guaidò ha denunciato un ennesimo intervento repressivo delle forze di sicurezza, accompagnato da un tentativo di "infiltrati" di provocare scontri. I media governativi hanno da parte loro messo l'accento sullo scarso seguito della chiamata alla protesta, insistendo sulla divisioni interne alle opposizioni: oltre ai fedeli di Guaidò si contano alcune formazioni minori che da tempo sono coinvolti in un dialogo con i partiti di governo per l'uscita dalla crisi. (segue) (Brb)