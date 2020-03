Venezuela: Guaidò tenta di riportare l'opposizione di nuovo in piazza domani (2)

- Il corteo di inizio settimana avrebbe dovuto servire a "portare avanti la lotta di tutti sulla soluzione del conflitto che oggi vive il Venezuela, attraverso elezioni presidenziali realmente libere". In agenda c'era anche la possibilità di far conoscere il "Pliego nacional del Conflicto", documento pensato per censire le fatiche che il paese subisce a causa della crisi economica e sociale. Una sorta di "cahiers de doléance" che Guaidò intende far approvare sotto forma di legge dal parlamento. L'oppositore ha promesso di ottenere nel 2020 quanto non era riuscito a fare nel primo mandato di presidente dell'Assemblea nazionale (An), ottenere le dimissioni di Maduro, con l'appoggio di una piazza che però nel frattempo ha perso un po' dello smalto dei primi mesi. (segue) (Brb)