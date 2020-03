Venezuela: Guaidò tenta di riportare l'opposizione di nuovo in piazza domani (4)

- Il 5 febbraio Guaidò è stato ricevuto con gli onori propri di un capo dello stato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per analizzare la strategia utile a propiziare la "transizione democratica" a Caracas. Un incontro che la Casa Banca ha voluto per "riaffermare l'impegno degli Stati Uniti con il popolo del Venezuela" e con Guaidò come presidente ad interim. Nella capitale Usa l'oppositore ha incontrato anche il segretario di stato Mike Pompeo, occasione per discutere delle modalità in cui “attori democratici e partner internazionali possono aprire la strada a un governo di transizione che si occupi di monitorare elezioni generali libere e trasparenti”. Non meno significativi i colloqui con l’inviato speciale Usa per il Venezuela, Elliott Abrams, e con l’amministratore dell’agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), Mark Green. (segue) (Brb)