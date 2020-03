Venezuela: Guaidò tenta di riportare l'opposizione di nuovo in piazza domani (6)

- Guaidò può inoltre contare con l'appoggio di altri vecchi e nuovi partner regionali. Il governo brasiliano del presidente Jair Bolsonaro ha deciso in settimana di ritirare il proprio personale diplomatico dall'ambasciata a Caracas e da due consolati nel paese. In un bilaterale tenuto in Florida, Trump e Bolsonaro hanno ribadito "l'appoggio dei rispettivi paesi alla democrazia nella regione, compreso l'appoggio al presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, e all'Assemblea nazionale democraticamente eletta". La Colombia, da tempo in prima linea nella pressione su Maduro, insiste sulla necessità di ampliare le sanzioni a Caracas. “E’ importante agire con più forza sul fronte delle sanzioni contro la dittatura in Venezuela. In Venezuela tutto è al collasso, hanno distrutto il sistema sanitario. Quest’anno dobbiamo lavorare insieme per una transizione politica e democratica nel paese”, ha detto il presidente Ivan Duque. (Brb)