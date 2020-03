Coronavirus: Unione artigiani di Milano, apprezziamo ordinanza sindaco Sala

- L'Unione artigiani di Milano in una nota plaude all'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal sindaco di Milano, Beppe Sala, per l'emergenza Covid-19. "Anche in vista dell'attesa decisione del governo in merito all'inasprimanto dei provvedimenti restrittivi che riguardano attività produttive e servizi non essenziali, si ritiene la misura tempestiva, opportuna e apprezzabile", commenta l'Unione artigiani. (com)