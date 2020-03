Coronavirus: 827 morti in Italia, ma non si sa quanti a causa del Covid-19

- L'Italia, dopo la Cina, è il Paese che ha registrato più decessi di persone contagiate dal coronavirus. E' però sbagliato affermare che la totalità di questi individui sia effettivamente morta a causa del virus che da settimane ha cambiato anche la quotidianità dei cittadini, chiamati a modificare i propri comportamenti in ragione della necessità di contenere la diffusione dei contagi. C'è infatti una differenza sostanziale fra l'affermare che le 827 vittime accertate nel nostro Paese siano morte "a causa del coronavirus" o invece "con il coronavirus". Una piccola differenza semantica, ma in questo caso dirimente per accertare l'effettivo tasso di letalità del virus a cui oggi, in attesa delle controprove, sono attribuiti oltre 3 mila morti in tutto il mondo. Perché se è vero che il coronavirus può aver complicato il quadro clinico dei pazienti, altra cosa è determinare le effettive cause della morte. Ma su questo, ancora, dati certi non ce ne sono.Lo ha ribadito il professor Giovanni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità, che a precisa domanda di "Agenzia Nova" ha dichiarato che si sta ancora "lavorando sulle conferme. Chiaramente può accadere che una persona che muoia da un momento all'altro si scopra che sia affetta da Coronavirus. Questo potrebbe diminuire il numero" delle vittime attribuite al Covid-19. Già nei giorni scorsi anche dalle parole del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, la quasi totalità dei decessi ha riguardato persone anziane e già affette da altre patologie, in alcuni casi anche più di due e tali da comprometterne lo stato di salute. Per questo a dover dare l'ultima parola sulla causa effettiva dei decessi, deve dunque essere l'Istituto superiore di sanità dopo aver effettuato gli esami autoptici. "Dobbiamo acquisire le cartelle cliniche e fare indagini supplementari, ha ribadito Rezza. Solo a quel punto si conoscerà il numero reale dei decessi "causati" dal coronavirus. (Rin)