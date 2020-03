Coronavirus: Capone (Ugl), Raggi chieda scusa, lavoro nero è illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il segretario dell'Ugl Paolo Capone interviene sulla polemica snata dalle dichiarazioni di ieri della sindaca di Roma Virginia Raggi sul lavoro nero nel corso di una trasmissione televisiva. La prima cittadina della Capitale, parlando dell'emergenza coronavirus, aveva espresso la sua solidarietà "anche a coloro che lavorano in nero e sono stati mandati a casa". In una nota Capone scrive: "Il lavoro da tutelare in qualsiasi momento è solo quello con cui il lavoratore assicura a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, non il lavoro nero che nel nostro ordinamento giuridico è illegale. Il sindacato che rappresento è da sempre impegnato nella lotta al lavoro sommerso che è un danno per lo Stato e per le aziende che assumono legalmente, in quanto priva lavoratori di quei diritti costituzionalmente garantiti. Per questo motivo - conclude il sindacalista - il sindaco Raggi se non vuole dimettersi, chieda immediatamente scusa a chi lavora onestamente”.(Com)