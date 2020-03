Coronavirus: Ama chiude ufficio Tari, garantita assistenza online

- In attuazione delle misure di contenimento e contrasto al diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, Ama Spa ha disposto la chiusura degli sportelli al pubblico per i servizi relativi alla tariffa rifiuti. A partire da domani, 12 marzo, e fino al 3 aprile prossimo, gli uffici Ta.Ri. di via Capo D’Africa 23/b, via Giovanni Amenduni (Ostia) e via Mosca 9 rimarranno dunque chiusi. Lo comunica Ama in una nota. L’assistenza ai cittadini, assicura l'azienda, verrà comunque garantita con i servizi on line dal portale www.amaroma.it e con il lavoro da remoto del personale in smart working, che sarà a disposizione degli utenti tramite "Telesportello" Ama contattabile attraverso il call center 06.06.06. (Com)