Coronavirus: Barberis (Pd), misure economiche del Comune di Milano prima importante risposta

- Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis, in un post su Facebook osserva che "le prime misure economiche prese dal Comune di Milano anche grazie al bilancio appena approvato e al fondo che come Consiglio e come gruppo del Pd, insieme a tutta la maggioranza, abbiamo fortemente voluto proprio per cominciare a fronteggiare l'emergenza #Covid-19, convicendo tutte le forze politiche a concentrare le risorse in favore di questo obiettivo comune". Si tratta, secondo Barberis di "una prima importante risposta alle tante difficoltà che stiamo attraversando". (Rem)