Coronavirus: Gelmini (Fi), indecenti attacchi da M5s a Fontana, si vergognino

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano, dichiara in una nota: "Indecenti gli attacchi del Movimento 5 Stelle al governatore Attilio Fontana. Sono 617 i morti per il Coronavirus in Lombardia, 149 nella giornata di oggi. Il presidente della Regione in accordo con i sindaci del territorio chiede lo stop di tutte le attività per salvaguardare la salute dei cittadini e per non portare al collasso il sistema sanitario regionale. I grillini, invece, pensano solo a strumentalizzare e a fare inutili polemiche politiche. Dovrebbero solo vergognarsi".(com)