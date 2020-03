Coronavirus: Iss, virus non è più aggressivo in Italia

- L'Istituto superiore di sanità "ha isolato e sequenziato il genoma del coronavirus, prima in un paziente cinese arrivato allo Spallanzani e poi in un paziente lombardo. Ora stiamo facendo lo stesso su un paziente veneto. Ci sono solo piccole mutazioni ma il virus è come quello cinese e non è diventato più aggressivo". Lo ha affermato il professor Giovanni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. (Rin)