Coronavirus: Deliverance Milano, consegne calate del 50 per cento, a riders reddito garantito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono giorni di caos e di estrema confusione per tutti, lo capiamo. Proprio per questo domandiamo che nessuno sia lasciato indietro, in questi periodi in cui si chiedono sacrifici a tutti. Abbiamo saputo che ci sono nostri colleghi che sono stati contagiati, rider del delivery food, driver di Amazon, a cui è stata imposta la quarantena. Chiediamo il diritto di poter esercitare quei diritti che l’art.2 del Jobs Act già ci riconosce, in quanto lavoratori eteroorganizzati: siamo lavoratori subordinati e dobbiamo essere trattati come tali, anche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, ci aspettiamo un istituto previdenziale adeguato, che sia in grado di garantirci la continuità di reddito, perché ci spetta di diritto, un diritto sancito anche dalla legge rider e da una sentenza della Corte di Cassazione”, conclude il post, chiedendo “che la politica e le istituzioni rispondano in maniera chiara e netta a questa esigenza, senza sacrificare nessuno, perché non devono esistere lavoratori di serie A e di serie B ma tutti vanno tutelati”. (Rem)