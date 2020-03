G7: Usa, riunione ministri Esteri del 24-25 marzo si terrà via teleconferenza

- La riunione dei ministri degli Esteri del G7 inizialmente prevista per il prossimo 24-25 marzo a Pittsburgh, negli Stati Uniti, si terrà via teleconferenza a fronte dei rischi legati alla diffusione del nuovo coronavirus a livello internazionale. Lo si apprende da una nota del dipartimento di Stato. “In via precauzionale, gli Stati Uniti hanno deciso che la riunione dei ministri degli Esteri del G7 del 24-25 marzo si terrà via teleconferenza”, si legge nella nota. (Was)