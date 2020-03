Coronavirus: presidente cinese Xi a Mattarella, governo e popolo cinese sostengono sforzi Italia

- Il governo e il popolo cinese sostengono fermamente gli sforzi dell’Italia. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. “Il governo e il popolo cinese sostengono fermamente gli sforzi dell'Italia, fornendo collaborazione per combattere l'epidemia. L'umanità è una comunità dal futuro condiviso e dobbiamo lavorare insieme! Forza Cina e Italia”, si legge nel messaggio, diffuso dall'ambasciata di Cina in Italia sul suo profilo Twitter.(Cip)