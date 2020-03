Messico: incidente a metropolitana nella capitale, almeno un morto e oltre 40 feriti

- Incidente mortale nella metropolitana di Città del Messico: due treni si sono scontrati in una stazione della linea 1 provocando la morte di una persona e 41 feriti. L'incidente si è verificato nella notte di martedì, la mattina in Italia. La procura ha aperto un fascicolo per accertare le cause dell'evento. (Mec)