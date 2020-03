Coronavirus: Pa, al via monitoraggio per lavoro agile

- L’emergenza coronavirus sta accelerando una rivoluzione, un cambiamento strutturale che "va incoraggiato, seguito e monitorato con attenzione, come mai accaduto finora". E' quanto si legge sul sito del dipartimento della Funzione pubblica. "Ecco perché, a supporto delle amministrazioni che stanno sempre più puntando sul lavoro agile, il sito del Dipartimento della Funzione pubblica raccoglierà e aggiornerà continuamente documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità tecniche e organizzative per adottare e implementare lo smart working nelle Pa - continua -. L’attuale, delicata fase che il Paese vive ci impone scelte importanti, scelte che potranno dare benefici stabili alla nostra collettività. Il lavoro agile migliora la produttività e consente di conciliare in modo più armonico i tempi professionali con quelli di vita, senza dimenticare le positive ricadute ambientali". L’obiettivo di questo nuovo strumento offerto dalla Funzione pubblica, si legge ancora sul sito, "è accompagnare una rivoluzione che non si fa con un annuncio, ma si costruisce con costanza, giorno dopo giorno, passo dopo passo". (Rin)