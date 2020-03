Egitto: coronavirus, tre persone fermate per diffusione notizie false

- Le forze di sicurezza egiziane hanno fermato tre persone accusate di aver diffuso notizie false su Facebook sul numero di persone infettate dal nuovo coronavirus. Lo rende noto il ministero dell’Interno egiziano, secondo quanto riferito dai media locali. In precedenza, il governo del Cairo ha diffuso i numeri di telefono a cui rivolgersi per fornire informazioni sul coronavirus. “Saranno adottate misure legali, in collaborazione con le autorità competenti, contro chiunque abbia pubblicato notizie false relative a questo tema con il tentativo di minare l’ordine pubblico e la stabilità”, ha fatto sapere il governo. (Cae)