Coronavirus: primo caso confermato in Costa d'Avorio, è un uomo rientrato dall'Italia

- La Costa d'Avorio ha confermato il suo primo caso di coronavirus. È quanto reso noto in un comunicato dal ministero della Sanità ivoriano, secondo cui si tratta di un uomo ivoriano di 45 anni che aveva recentemente viaggiato in Italia. La Costa d'Avorio diventa così l'undicesimo paese africano, il settimo nell'area sub-sahariana, a registrare casi confermati di contagio dopo Egitto (60 casi), Algeria (20), Sudafrica (13), Tunisia (sei), Marocco (cinque), Senegal (quattro), Camerun, Burkina Faso, Nigeria (due ciascuno), Togo e Repubblica democratica del Congo (uno ciascuno), per un totale di 117 casi confermati. (Res)