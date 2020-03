Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), Zingaretti autorizzi subito reparto rianimazione Regina Apostolorum ad Albano

- Usare tutte le energie per affrontare l'emergenza sanitaria. È quanto dichiara, n un nota, Marco Silvestroni deputato per Fratelli d'Italia che interviene sulla mancata autorizzazione da parte della Regione Lazio in merito all'apertura del reparto di rianimazione dell'ospedale di Albano Laziale Regina Apostolorum, "dotato di reparto di rianimazione con tanto di respiratori che in questo particolare momento di emergenza da coronavirus potrebbe rilevarsi fondamentale per la salute dei cittadini, specialmente dell'area intera dei Castelli Romani". "Prima di tutto - dichiara ancora Silvestroni - dobbiamo mettere tutte le strutture sanitarie nelle condizione di operare al meglio in sicurezza e al massimo delle potenzialità. Spero e mi auguro che anche l'ospedale Regina Apostolorum ad Albano Laziale sia stato messo dalla Regione Lazio in condizione di sostenere l'emergenza. Il reparto di rianimazione dell'ospedale Regina Apostolorum, dotato ovviamente di respiratori, con questa emergenza dovuta dai contagi da coronavirus spero non abbia trovato intralci burocratici da parte della Regione. Se così fosse sarebbe una imperdonabile imprudenza da parte della Regione Lazio in quanto lasciare reparti di rianimazione chiusi a causa della burocrazia vorrebbe dire che si pensa ad altro invece di tutelare per prima la salute dei cittadini". (Com)