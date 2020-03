Coronavirus: Amitrano (M5s), pena severa per aggressore Cotugno

- "Auspico una pena severa per l'autore dell'ignobile e disgustoso gesto dello sputo su una dottoressa e un infermiere all'ospedale Cotugno di Napoli. A tutto il personale sanitario, fortemente mobilitato in questi giorni di emergenza per la diffusione del coronavirus, va la mia massima solidarietà". Lo ha detto in una nota il deputato Alessandro Amitrano (M5s), che ha aggiunto: "quanto accaduto testimonia come sia assolutamente necessario, specialmente in questo momento, elevare il grado di tutela del personale che opera nei presìdi sanitari, sempre più esposto a rischi di ogni tipo. E' prioritario garantire posti di polizia in tutti gli ospedali e organizzare prefiltraggi più efficaci". Sul tema delle aggressioni al personale medico, in particolare a Napoli, Amitrano ha ricordato di aver presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro della Salute e al ministro dell'Interno in cui si sollecitano provvedimenti: "ulteriori e più efficaci volti a potenziare su tutto il territorio nazionale la sicurezza nei luoghi di lavoro dove le professioni sanitarie sono più a rischio, al fine di tutelare il personale sanitario dalle frequenti aggressioni e favorire, altresì, le adeguate condizioni affinché essi possano svolgere al meglio il loro fondamentale lavoro". (Ren)