Coronavirus: 4 nuovi casi a Cinisello Balsamo (MI), sindaco attiva Coc e chiude parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro nuovi casi di coronavirus registrati a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, hanno spinto il sindaco Giacomo Ghilardi ad attivare il Centro operativo comunale (Coc). Gli obiettivi principali saranno organizzare azioni per assicurare beni di prima necessità, garantire assistenza, attivare servizi di volontariato sociale, informare la popolazione e razionalizzare, qualora ce ne fosse bisogno, la circolazione dei mezzi di soccorso. "Questa mattina, in via precauzionale e alla luce dei nuovi quattro casi di positività che si aggiungono al numero di cinisellesi, ho posta la mia firma sul decreto di attuazione del Coc e, nel primo pomeriggio, abbiamo svolto già la prima riunione di coordinamento a cui hanno partecipato il gruppo di Protezione civile, i volontari della Croce rossa e le forze dell’ordine”, spiega il sindaco. “Stiamo cercando di affrontare al meglio l'emergenza - prosegue Ghilardi - e di offrire un supporto concreto alla nostra cittadinanza. L'istituzione del Coc si aggiunge al servizio di prossimità partito agli inizi della settimana con l''attivazione di un numero dedicato alle persone anziane, sole e in difficoltà, e all'iniziativa ‘Commerciante amico’, una forma di collaborazione tra amministrazione e commercianti per mettere tutti nella condizione di reperire e ricevere servizi a domicilio". (segue) (Rem)